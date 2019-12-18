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18.12.2019  09:55   

Почетный харьковчанин Николай Овчаренко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 18 декабря, поздравил с днем рождения Николая Овчаренко - Почетного гражданина города Харькова, директора стадиона «Старт» Харьковского авиапредприятия, председателя общественной организации Московского районного отделения Харьковского городского союза ветеранов Афганистана.

«Желаю благополучия и благосостояния Вам и Вашей семье, успехов и новых достижений, вдохновения и воодушевления во всех начинаниях.

Пусть каждый день будет наполнен полезными делами и новыми свершениями, а рядом всегда будут надежные друзья и близкие люди. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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