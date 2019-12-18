Почетный харьковчанин Николай Овчаренко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 18 декабря, поздравил с днем рождения Николая Овчаренко - Почетного гражданина города Харькова, директора стадиона «Старт» Харьковского авиапредприятия, председателя общественной организации Московского районного отделения Харьковского городского союза ветеранов Афганистана.
«Желаю благополучия и благосостояния Вам и Вашей семье, успехов и новых достижений, вдохновения и воодушевления во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен полезными делами и новыми свершениями, а рядом всегда будут надежные друзья и близкие люди. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: