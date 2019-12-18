Главная Новости Общество В Харькове выделили средства на установку памятников военнослужащим и ремонт мемориалов
18.12.2019  12:02   

В Харькове выделили средства на установку памятников военнослужащим и ремонт мемориалов

На реализацию Городской программы увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в АТО, выделено более 2,2 млн грн.


://city.kharkov.ua/

Такое решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.

Средства направят на капитальный ремонт памятников жертвам Второй мировой войны и благоустройство прилегающих территорий, а также на приобретение надгробных сооружений защитникам Украины, которые погибли или умерли во время проведения антитеррористической операции. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  памятник, ремонт, харьков, бюджет оплата
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Криминал и происшествия На Баварии разбили памятник Горькому (ФОТО) 14.10 Общество В Харькове торжественно открыли монумент защитникам Украины (ФОТО)   03.10 Криминал и происшествия Неизвестные отломали часть бронзовой инсталляции в саду Шевченко
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 