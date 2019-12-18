В Харькове выделили средства на установку памятников военнослужащим и ремонт мемориалов

На реализацию Городской программы увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в АТО, выделено более 2,2 млн грн.
Такое решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.
Средства направят на капитальный ремонт памятников жертвам Второй мировой войны и благоустройство прилегающих территорий, а также на приобретение надгробных сооружений защитникам Украины, которые погибли или умерли во время проведения антитеррористической операции.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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