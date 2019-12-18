18.12.2019 12:02

В Харькове выделили средства на установку памятников военнослужащим и ремонт мемориалов

На реализацию Городской программы увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в АТО, выделено более 2,2 млн грн.



://city.kharkov.ua/

Такое решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.



Средства направят на капитальный ремонт памятников жертвам Второй мировой войны и благоустройство прилегающих территорий, а также на приобретение надгробных сооружений защитникам Украины, которые погибли или умерли во время проведения антитеррористической операции.