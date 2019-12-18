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18.12.2019  16:49   

В горсовете обсудят доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью

Заседание комитета состоится 19 декабря в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й этаж).


//city.kharkov.ua
Заседание комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры состоится 19 декабря в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й этаж).
 
На заседании будут рассматриваться вопросы доступности транспортной инфраструктуры города, остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, а также состояние пешеходно-тротуарной зоны города.
 
В заседании примут участие директора профильных департаментов, председатели постоянных депутатских комиссий, заместители председателей райадминистраций, представители общественных организаций.
 
Заседание проводит заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
Начало - в 15:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  доступность, транспорт, харьков
 
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