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18.12.2019  18:11   

В дельфинарии пройдет шоу для детей льготных категорий

Благотворительное шоу ко Дню святого Николая для детей и взрослых льготных категорий состоится 19 декабря в дельфинарии «Немо».


//city.kharkov.ua
Такая акция пройдет не только в Харькове, но и в других городах Украины, где есть дельфинарии. Маленьких и взрослых гостей ждут выступления дельфинов и других морских обитателей «Немо».
 
«В этот день мы хотим подарить позитивные эмоции деткам с ограниченными возможностями, детям-сиротам, многодетным семьям, а также тем людям, которые вынуждены были переехать в Харьков, покинув свой дом, и ветеранам, вернувшемся из зоны АТО», - сообщили в дельфинарии.
 
Отметим, ежегодно шоу дельфинария «Немо» бесплатно посещают более 10 тыс. детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, а также ветеранов и паралимпийцев.
 
Начало мероприятия – в 15:00.
 
Место проведения: дельфинарий «Немо» (ул. Сумская, 35, сад Шевченко
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дельфинарий, дети, харьков
 
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