18.12.2019 19:32

Дети льготных категорий побывали на новогоднем представлении

Праздник для детей льготных категорий ко Дню святого Николая прошел сегодня, 18 декабря, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.

В нем приняли участие около 200 учащихся 1-2-х классов, которые учатся в школах Московского района. Среди них - дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

С Днем Николая Чудотворца детей поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун. Он пожелал им успехов в учебе, спорте, творчестве и больше подарков от святого Николая.

Творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества подготовили для маленьких зрителей новогоднее представление. После праздника детям подарили сладости.