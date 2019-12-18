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18.12.2019  19:32   

Дети льготных категорий побывали на новогоднем представлении

Праздник для детей льготных категорий ко Дню святого Николая прошел сегодня, 18 декабря, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.

В нем приняли участие около 200 учащихся 1-2-х классов, которые учатся в школах Московского района. Среди них - дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из многодетных и малообеспеченных семей.
 
С Днем Николая Чудотворца детей поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун. Он пожелал им успехов в учебе, спорте, творчестве и больше подарков от святого Николая.
 
Творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества подготовили для маленьких зрителей новогоднее представление. После праздника детям подарили сладости.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дети, новый год, харьков
 
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