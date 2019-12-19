19.12.2019 13:53

Святой Николай пришел на ХТЗ под грандиозный фейерверк

Праздничная программа ко Дню святого Николая прошла 18 декабря в парке культуры и отдыха «Зеленый гай» - в Индустриальном районе отметили старт новогодних праздников.



://city.kharkov.ua/

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила всех с наступающим праздником и пожелала здоровья, домашнего уюта и исполнения заветных желаний.



Она напомнила, что в ноябре среди школьников района прошел конкурс на лучший проект декоративной клумбы «Цветущий парк» и что часть лучших проектов будет использована во время озеленения парка в следующем году.



По итогам конкурса, почетные грамоты и подарки получили:

- ученица 10 класса школы №70 Кира Иванова (проект будет использован при оформлении клумбы возле стелы «Зеленый гай») - 4 место;

- ученица 9 класса школы №80 Анастасия Рыбалко (элементы проекта будут использованы при реконструкции центральной клумбы парка) - 3 место;

- ученик 10 класса школы №71 Игорь Краснов (элементы проекта используют для оформления зеленых зон) - 2 место;

- ученица 11 класса школы №26 Анна Кияшкина (проект будет использован для оформления клумбы, где сейчас находится новогодняя елка) - 1 место.



Для всех гостей праздника с творческими номерами выступили воспитанники Дворца детско-юношеского творчества «Исток». Завершился праздник фейерверком.