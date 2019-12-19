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19.12.2019  18:48   

В горсовете обсудили проблему доступности

В Харькове становится все больше пешеходных переходов, приспособленных для комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 19 декабря, на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Антон Стрельцов.
 
По его словам, в этом году на объектах улично-дорожной сети бортовой камень был понижен возле таких зданий:
- Центрального дворца бракосочетания, на пересечении ул. Сумской и ул. Культуры;
- бизнес-центра «Лира», на пересечении ул. Чернышевской и ул. Скрипника;
- Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко;
- Харьковской областной филармонии;
- Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, на пересечении ул. Сумской и ул. Веснина.
 
Также, по словам Антона Стрельцова, понижение бортового камня производится во время капитального ремонта внутриквартальных территорий. В этом году такие работы прошли по 250 адресам.
 
Вице-президент общественной организации «Креавита» Елена Шингарева сообщила, что с Департаментом строительства и дорожного хозяйства была достигнута договоренность о том, что каждая райадминистрация города предоставит информацию, где необходимо понизить бордюры, и в процессе текущего ремонта бортовой камень там будут понижать. Также в этих местах начнут укладывать желтую рельефную плитку, которая должна сигнализировать незрячим, что дорога приспособлена для удобного перехода.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, доступность, харьков
 
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