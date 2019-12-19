19.12.2019 19:47

В Харькове увеличивается количество пассажирского транспорта, ориентированного на людей с инвалидностью

Проблему доступности транспортной инфраструктуры обсудили сегодня, 19 декабря 2019 года в горсовете.



//city.kharkov.ua

Проблему доступности транспортной инфраструктуры города Харькова для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения обсудили сегодня, 19 декабря, на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь, в КП «Харьковский метрополитен» созданы все условия для пользования подземкой лицами с ограниченными физическими возможностями. Это сопровождение колясочников, адаптация вагонов и пассажирских платформ, установка подъемников (на ст. м. «Победа»). Сейчас изучается возможность оборудовать входы в метро звуковыми маячками.

В настоящее время в Харькове эксплуатируется 85 троллейбусов, 68 автобусов и три трамвая с низким уровнем пола для удобства людей с инвалидностью. Все новые троллейбусы, которые покупает город, будут только низкопольными.

Кроме того, в городе 74 светофорных объекта оборудованы вызывающими устройствами, а 226 светофорных объектах - 941 звуковым устройством. Чтобы незрячие пешеходы не выходили случайно на проезжую часть, на опасных участках дорог установлено около 24 км направляющих ограждений.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, подводя итоги заседания, отметила, что ситуация в городе с транспортной инфраструктурой для людей с ограниченными физическими возможностями становится действительно лучше.

«Есть ощущение, что наши обращения, работа наших экспертов, нашего комитета дают реальный результат. С каждым годом в городе становится комфортнее с точки зрения его доступности. Все новостройки в Харькове - с хорошими пандусами, а на других зданиях, которые не были приспособлены принимать людей с инвалидностью, тоже находятся необходимые технические решения. Работы еще много, но главное, что мы - на правильном пути», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.