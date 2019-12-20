Каток на площади Свободы будет работать до 8 марта

Кататься на катке можно в любой день недели.
С понедельника по четверг (кроме праздничных дней) до 12:00 можно кататься бесплатно со своими коньками, с прокатными - билет стоит 100 грн. С 12:00 до 17:00 действует безлимит по времени по цене 150 грн, с 17:00 начинается сеансовое катание - 100 грн за 40 минут.
С пятницы по воскресенье и в праздничные дни также до 12:00 можно кататься бесплатно со своими коньками. С 12:00 начинаются сеансы по 100 грн.
Детям ростом до 120 см вход - бесплатный.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: