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20.12.2019  08:38   

Каток на площади Свободы будет работать до 8 марта

Кататься на катке можно в любой день недели.


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На площади Свободы, под открытым небом, работает каток площадью 2,4 тыс. кв. м.

Время работы - с 10:00 до 23:00 (с понедельника по четверг) и с 9:00 до 23:00 (с пятницы по воскресенье и в праздничные дни - 25 и 31 декабря, 1, 6 и 7 января). 

С понедельника по четверг (кроме праздничных дней) до 12:00 можно кататься бесплатно со своими коньками, с прокатными - билет стоит 100 грн. С 12:00 до 17:00 действует безлимит по времени по цене 150 грн, с 17:00 начинается сеансовое катание - 100 грн за 40 минут. 

С пятницы по воскресенье и в праздничные дни также до 12:00 можно кататься бесплатно со своими коньками. С 12:00 начинаются сеансы по 100 грн. 

Детям ростом до 120 см вход - бесплатный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  каток, площадь свободы, харьков, новый год
 
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