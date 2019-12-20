20.12.2019 13:34

В Шевченковском районе для детей льготных категорий организовали праздник (ФОТО)

Для детей льготных категорий 19 декабря организовали развлекательную программу по случаю Дня святого Николая.



// city.kharkov.ua

В развлекательном центре «Шато Ледо» 140 детей из учебных учреждений Шевченковского района приняли участие в новогодней интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой, посмотрели художественный фильм «Приключения Святого Николая», поиграли в боулинг, покатались на катке и роллердроме.

Председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский поздравил детей с Днем святого Николая и наступающим Новым годом.



Дети, которые посетили мероприятие, а также те, которые не смогли прийти по состоянию здоровья, получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.