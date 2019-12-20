В Шевченковском районе для детей льготных категорий организовали праздник (ФОТО)

Для детей льготных категорий 19 декабря организовали развлекательную программу по случаю Дня святого Николая.
В развлекательном центре «Шато Ледо» 140 детей из учебных учреждений Шевченковского района приняли участие в новогодней интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой, посмотрели художественный фильм «Приключения Святого Николая», поиграли в боулинг, покатались на катке и роллердроме.
Председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский поздравил детей с Днем святого Николая и наступающим Новым годом.
Дети, которые посетили мероприятие, а также те, которые не смогли прийти по состоянию здоровья, получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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