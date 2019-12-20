20.12.2019 14:54

Харьков получил несколько наград в рейтинге издания «fDiMagazine»

Издание «fDiMagazine» опубликовало рейтинг привлекательных туристических достопримечательностей, благоприятных для привлечения инвестиций, - «Туристические локации будущего fDi 2019/20».



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Харьков впервые подал заявку на участие в мировом рейтинге издания и получил несколько специальных наград по категориям: «Академический туризм», «Стандартизация» и «MICE туризм».



Отбор проводился для того, чтобы найти локации с самым перспективным потенциалом для инвестирования, развития экономики и расширения бизнеса. Исследовательская группа «fDi» проанализировала кандидатуры по различным критериям, включая экономическую составляющую, калькуляции по ценам и способность к стимулированию инвестиций. Издание сводит места в рейтинг по следующим категориям: экономический потенциал; производительность; туристическая привлекательность; рентабельность; благоприятные условия для бизнеса.

« Харьков , Украина, является домом для более чем 300 000 студентов. Он проводит международные конференции и поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей, укрепляя свои позиции в качестве интеллектуального центра и очага для науки и инноваций» - говорится в сообщении агентства.

Справка. Журнал «fDiMagazine» - англоязычное ежемесячное издание новостей и публикаций о прямых иностранных инвестициях, которое предоставляет современный обзор глобальной инвестиционной деятельности. Журнал «fDi» является центральной частью портфеля «fDiIntelligence» из инвестиционных продуктов и услуг от «Financial Times».