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21.12.2019  13:20   

В школе-интернате №14 прошел праздник ко Дню святого Николая

Праздник по случаю Дня святого Николая прошел в Харьковской школе-интернате №14.


// city.kharkov.ua

140 воспитанников получили книгу «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове» и сладкие подарки.

К детям пришел Святой Николай, который рассказал им об украинских традициях, связанных с этим днем.

Во время праздничной концертно-развлекательной программы учащиеся школы-интерната продемонстрировали свои творческие способности и таланты.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  святой николай, школа, харьков
 
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