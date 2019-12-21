В школе-интернате №14 прошел праздник ко Дню святого Николая

Праздник по случаю Дня святого Николая прошел в Харьковской школе-интернате №14.
140 воспитанников получили книгу «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове» и сладкие подарки.
К детям пришел Святой Николай, который рассказал им об украинских традициях, связанных с этим днем.
Во время праздничной концертно-развлекательной программы учащиеся школы-интерната продемонстрировали свои творческие способности и таланты.
На первый план выйдут финансовые вопросы. Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать расходы, однако не подходит для крупных покупок и вложений.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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