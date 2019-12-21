21.12.2019 13:20

В школе-интернате №14 прошел праздник ко Дню святого Николая

Праздник по случаю Дня святого Николая прошел в Харьковской школе-интернате №14.



// city.kharkov.ua

140 воспитанников получили книгу «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове» и сладкие подарки.

К детям пришел Святой Николай, который рассказал им об украинских традициях, связанных с этим днем.



Во время праздничной концертно-развлекательной программы учащиеся школы-интерната продемонстрировали свои творческие способности и таланты.