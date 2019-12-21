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21.12.2019  17:51   

Возле озера «Зеленка» очистили территорию (ФОТО)

Санитарная очистка территории, прилегающей к озеру «Зеленка», расположенного по ул. Морозова, провели21 декабря в Слободском районе.


// city.kharkov.ua

Склоны озера были очищены от различного мусора, всего было собрано и вывезено около 10 куб. м отходов.

Работы прошли при поддержке и участии представителей КП «КВЗК», СКП «Харьковзеленстрой», КП «Дорремстрой», ООО «Системы прогрессивной очистки». Активное участие в уборке приняли представители гаражного кооператива, расположенного рядом с озером, и неравнодушные к экологической ситуации района местные жители.

Работы проводились под руководством и при участии представителей Администрации Слободского района.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка, харьков, благоустройство
 
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