21.12.2019 17:51

Возле озера «Зеленка» очистили территорию (ФОТО)

Санитарная очистка территории, прилегающей к озеру «Зеленка», расположенного по ул. Морозова, провели21 декабря в Слободском районе.



// city.kharkov.ua

Склоны озера были очищены от различного мусора, всего было собрано и вывезено около 10 куб. м отходов.

Работы прошли при поддержке и участии представителей КП «КВЗК», СКП «Харьковзеленстрой», КП «Дорремстрой», ООО «Системы прогрессивной очистки». Активное участие в уборке приняли представители гаражного кооператива, расположенного рядом с озером, и неравнодушные к экологической ситуации района местные жители.



Работы проводились под руководством и при участии представителей Администрации Слободского района.