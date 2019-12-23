Новый рекод в Харькове: на 11 градусов тепла выше нормы

22 декабря стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Харькове.
Как сообщает портал «Погода и климат», 22 декабря столбик термометра поднялся до отметки в +9,5°С. Отклонение от нормы составило +11,3°С.
Синоптики не исключают, что сегодня будет установлен еще один температурный рекорд, и отмечают, что практически весь декабрь 2019 года был аномально теплым.
Морозы же ожидаются с 27 декабря.
А самым «жарким» днем декабря было 6 декабря 1976 года – дневная температура достигнула +13,4°С
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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