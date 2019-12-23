Детскую новогоднюю сказку показали в Киевском районе (ФОТО)

Спектакль «Новогодние приключения Бременских музыкантов» прошел 21 и 22 декабря в Муниципальном центре культурных инициатив по. ул Скрипника, 7.
Перед началом представления в фойе для детей проводили конкурсы и игры с подарками. В постановке приняли участие лауреаты международных и всеукраинских фестивалей, образцовые и народные коллективы «Росинка», «Старт-Арт», «Зоряночка», «Мипарти», «Абзац» и детско-юношеская студия циркового искусства «Старый цирк».
21 декабря сказку посмотрели 350 детей льготных категорий, которых с новогодними праздниками поздравил заместитель главы Администрации Киевского района по социальным и гуманитарным вопросам Владимир Ивлев. После спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок от главы райадминистрации Нелли Казанжиевой.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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