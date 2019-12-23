23.12.2019 13:39

В Харькове появится сити-бот по ремонтам на коммунальных сетях

Харьков победил в конкурсе «Сити-бот «Назар в городе» и получит полгода бесплатного периода на внедрение и пользование сервисом, который объединяет данные коммунальных служб.



//city.kharkov.ua

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины, на конкурс подали заявки 22 города из 16 областей. По итогам победили четыре украинских города - Харьков, Сумы, Белгород-Днестровский и Славутич.

«Победили те города, у которых есть соответствующая техническая возможность для внедрения сервиса, а также политическая воля со стороны руководства города. При этом выбор был очень сложным из-за большого количество достойных городов, желающих внедрить этот полезный сервис», - сообщили в министерстве.