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23.12.2019  13:39   

В Харькове появится сити-бот по ремонтам на коммунальных сетях

Харьков победил в конкурсе «Сити-бот «Назар в городе» и получит полгода бесплатного периода на внедрение и пользование сервисом, который объединяет данные коммунальных служб.


//city.kharkov.ua
Как отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины, на конкурс подали заявки 22 города из 16 областей. По итогам победили четыре украинских города - Харьков, Сумы, Белгород-Днестровский и Славутич.
 
«Победили те города, у которых есть соответствующая техническая возможность для внедрения сервиса, а также политическая воля со стороны руководства города. При этом выбор был очень сложным из-за большого количество достойных городов, желающих внедрить этот полезный сервис», - сообщили в министерстве.
 
Харьков получит полгода бесплатного периода на внедрение и пользование сервисом «Сити-бот «Назар», который объединяет данные от всех коммунальных служб города, предоставляет быстрый и удобный канал получения своевременной информации о текущих ремонтах и сроках устранения аварий. «С «Назаром» вы будете знать, когда в вашем доме отключат воду или свет и когда эти неудобства будут устранены», - говорят разработчики.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сити-бот назар, коммунальщики, харьков, ремонт
 
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