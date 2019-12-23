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23.12.2019  16:26   

В школах и детских садах Индустриального района проходят новогодние праздники

Новогодние представления и концерты проходят в учреждениях образования Индустриального района.


://city.kharkov.ua/

В частности, 23 декабря председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила с наступающими праздниками и вручила подарки учащимся школы №157, гимназии №163 и воспитанникам детского сада №400. 

Ольга Вельможная пожелала детям, родителям и педагогам здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний, любви и мира.

Ученики школ и воспитанники детского сада подготовили новогодние музыкальные номера и сказочные представления.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, утренник, харьков, хтз, индустриальный
 
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