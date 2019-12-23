В школах и детских садах Индустриального района проходят новогодние праздники

Новогодние представления и концерты проходят в учреждениях образования Индустриального района.
В частности, 23 декабря председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила с наступающими праздниками и вручила подарки учащимся школы №157, гимназии №163 и воспитанникам детского сада №400.
Ольга Вельможная пожелала детям, родителям и педагогам здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний, любви и мира.
Ученики школ и воспитанники детского сада подготовили новогодние музыкальные номера и сказочные представления.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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