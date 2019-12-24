24.12.2019 09:25

К концу недели в Харькове обещают минус, а пока тепло и дожди

В разных городах Украины накануне Нового года начали цвести сакура, виола, магнолия, калина и сирень. И все это спровоцировала теплая погода, нехарактерная для этого времени года. Впрочем, так будет недолго, отмечают синоптики, и говорят, что до конца этой недели уже и подморозит, и заснежит.



Фото Василий Голосный

Харьков – не исключение. 22 декабря местные синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю метеонаблюдений +9,5 градусов, и это аномальный показатель зимы, потому что более чем на 11 градусов выше нормы. И еще несколько дней, говорят, будет еще так же относительно теплая, но влажная погода.



24, 25 и 26 декабря. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков, местами туман. В течение суток 4-9° тепла.



27 декабря. Дождь, днем ​​местами с мокрым снегом. Температура воздуха +2-7°.



В предновогоднюю неделю дождливая погода накроет большинство регионов Украины, но в выходные о весеннем тепле придется забыть, потому что ожидается уже минусовая температура и, возможно, даже заснежит.



28 декабря. Временами снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.



Однако каких-то снегопадов или существенного понижения температуры воздуха синоптики пока не предвещают.

Впрочем, что будет дальше, можно узнать из собственных наблюдений. Ведь после 25 декабря погода первых 12-ти дней отвечала погоде каждого месяца года. 26 число - январю, 27-е - феврале и так далее. Поэтому вооружившись знаниями народных примет, можно и самим выяснить, каких сюрпризов ждать от природы.