22 спасателя 2-ой ГПСЧ Харькова приняли присягу и сразу же приступили на дежурства (ФОТО

24 декабря выпускники учебного пункта аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области приняли Присягу.
Уже сегодня все они пополнят ряды пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковской области и приступят к исполнению своих служебных обязанностей.
На торжественном мероприятии Присяги присутствовали почетные гости: начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, начальник управления персонала Татьяна Макарова, а также сотрудники Главного управления и подразделений ГСЧС области, ветераны пожарно-спасательной службы и родные выпускников.
После официальной церемонии спасателям с напутственным словом обратился начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев: «Искренне поздравляю вас со знаменательным событием - принятием присяги на верность украинскому народу. Уверен, что каждый из вас будет добросовестно выполнять свой служебный долг во имя защиты жизни и здоровья наших граждан. Присяги - это знаменательное событие для каждого спасателя. Именно вам, дорогие выпускники, продолжать славные наши традиции защищать наших граждан от пожаров и чрезвычайных ситуаций, одже быть надежной опорой в процветание нашего государства ».
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Местами туман.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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