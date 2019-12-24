24.12.2019 14:54

22 спасателя 2-ой ГПСЧ Харькова приняли присягу и сразу же приступили на дежурства (ФОТО

24 декабря выпускники учебного пункта аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области приняли Присягу.



://kh.dsns.gov.ua

Уже сегодня все они пополнят ряды пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковской области и приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

На торжественном мероприятии Присяги присутствовали почетные гости: начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, начальник управления персонала Татьяна Макарова, а также сотрудники Главного управления и подразделений ГСЧС области, ветераны пожарно-спасательной службы и родные выпускников.

После официальной церемонии спасателям с напутственным словом обратился начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев: «Искренне поздравляю вас со знаменательным событием - принятием присяги на верность украинскому народу. Уверен, что каждый из вас будет добросовестно выполнять свой служебный долг во имя защиты жизни и здоровья наших граждан. Присяги - это знаменательное событие для каждого спасателя. Именно вам, дорогие выпускники, продолжать славные наши традиции защищать наших граждан от пожаров и чрезвычайных ситуаций, одже быть надежной опорой в процветание нашего государства ».