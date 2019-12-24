24.12.2019 17:36

Новогодние сюрпризы для дошкольников города (ФОТО)

Накануне Нового года городские власти в первую очередь позаботилась о самых маленьких жителей нашего города, тех, кто больше всего ждет новогодние праздники и подарки.



kharkivosvita.net.ua/

В 239 учреждениях дошкольного образования Харькова проводятся праздники новогодней елки, во время которых более 45 тысяч дошкольников получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Альбомы-раскраски «Путешествие по Харькову» позволят мальчикам и девочкам старшего дошкольного возраста совершить путешествие по родному городу.