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24.12.2019  17:36   

Новогодние сюрпризы для дошкольников города (ФОТО)

Накануне Нового года городские власти в первую очередь позаботилась о самых маленьких жителей нашего города, тех, кто больше всего ждет новогодние праздники и подарки.


kharkivosvita.net.ua/

 В 239 учреждениях дошкольного образования Харькова проводятся праздники новогодней елки, во время которых более 45 тысяч дошкольников получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 

Альбомы-раскраски «Путешествие по Харькову» позволят мальчикам и девочкам старшего дошкольного возраста совершить путешествие по родному городу.

 

 

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  детсад, дошкольник, харьков, подарки
 
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