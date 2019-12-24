Новогодние сюрпризы для дошкольников города (ФОТО)

Накануне Нового года городские власти в первую очередь позаботилась о самых маленьких жителей нашего города, тех, кто больше всего ждет новогодние праздники и подарки.
В 239 учреждениях дошкольного образования Харькова проводятся праздники новогодней елки, во время которых более 45 тысяч дошкольников получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Альбомы-раскраски «Путешествие по Харькову» позволят мальчикам и девочкам старшего дошкольного возраста совершить путешествие по родному городу.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Местами туман.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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