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24.12.2019  18:23   

Школьники-миротворцы поздравили с Новым годом военных (ФОТО)

Лидеры ученического самоуправления детско-юношеской общественной организации «Созвездие» провели акцию «Поздравь защитника».


//city.kharkov.ua
Юные миротворцы посетили одну из воинских частей Национальной гвардии Украины и передали военнослужащим поздравления и подарки от школьников района. 
 
«Защитники нашей страны выполняют служебный долг не только в будние, но и праздничные дни, а поэтому не всегда могут провести их с близкими, родными и получить подарки. Лидеры самоуправления решили создать защитникам праздничное настроение», - сообщили в районной администрации. 
 
Также в рамках мероприятия для детей провели экскурсии по воинской части, школьники побывали в музее, часовне, посмотрели фильм о Национальной гвардии.
 
Дети узнали о выдающихся нацгвардейцах, которые служили в соединении, о видах и последствиях использования оружия, об истории создания часовни.
 
Отдельная часть экскурсии была посвящена миротворцам.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый год, школьники-миротворцы, харьков, поздравление
 
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