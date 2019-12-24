24.12.2019 18:23

Школьники-миротворцы поздравили с Новым годом военных (ФОТО)

Лидеры ученического самоуправления детско-юношеской общественной организации «Созвездие» провели акцию «Поздравь защитника».



//city.kharkov.ua

Юные миротворцы посетили одну из воинских частей Национальной гвардии Украины и передали военнослужащим поздравления и подарки от школьников района.

«Защитники нашей страны выполняют служебный долг не только в будние, но и праздничные дни, а поэтому не всегда могут провести их с близкими, родными и получить подарки. Лидеры самоуправления решили создать защитникам праздничное настроение», - сообщили в районной администрации.

Также в рамках мероприятия для детей провели экскурсии по воинской части, школьники побывали в музее, часовне, посмотрели фильм о Национальной гвардии.

Дети узнали о выдающихся нацгвардейцах, которые служили в соединении, о видах и последствиях использования оружия, об истории создания часовни.

Отдельная часть экскурсии была посвящена миротворцам.