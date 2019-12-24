24.12.2019 19:46

Около 200 харьковских детей-сирот получили опекунов или новые семьи

В Харькове активно используются новые формы воспитания детей в системе защиты детства.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 декабря, на заседании исполкома Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, из 206 детей, которые стали сиротами в этом году, 16 были направлены в детские дома семейного типа, 25 - устроены в приемные семьи, 20 - усыновлены, над 114 детьми установлена опека и попечительство. Еще относительно 31 ребенка предпринимаются меры по обеспечению упомянутых форм воспитания.

Вице-мэр напомнила, что от обычных интернатов и детских домов отказываются в большинстве стран Евросоюза. С лета 2017 года в Украине также проводится реформа, направленная на поддержку семьи и на создание таких условий, в которых исчезнет потребность в интернатах и детдомах.

«За последние годы ни одного ребенка из тех, кого можно и нужно воспитывать в семье, мы не отправили в интернатные учреждения. Мы считаем эффективными только семейные формы воспитания детей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, городская власть также намерена совершенствовать программы подготовки кандидатов в опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели и т.д.