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24.12.2019  19:46   

Около 200 харьковских детей-сирот получили опекунов или новые семьи

В Харькове активно используются новые формы воспитания детей в системе защиты детства.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 декабря, на заседании исполкома Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
По ее словам, из 206 детей, которые стали сиротами в этом году, 16 были направлены в детские дома семейного типа, 25 - устроены в приемные семьи, 20 - усыновлены, над 114 детьми установлена опека и попечительство. Еще относительно 31 ребенка предпринимаются меры по обеспечению упомянутых форм воспитания.
 
Вице-мэр напомнила, что от обычных интернатов и детских домов отказываются в большинстве стран Евросоюза. С лета 2017 года в Украине также проводится реформа, направленная на поддержку семьи и на создание таких условий, в которых исчезнет потребность в интернатах и детдомах.
 
«За последние годы ни одного ребенка из тех, кого можно и нужно воспитывать в семье, мы не отправили в интернатные учреждения. Мы считаем эффективными только семейные формы воспитания детей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
По ее словам, городская власть также намерена совершенствовать программы подготовки кандидатов в опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели и т.д.
 
Напомним, осенью в Харькове была введена услуга патроната над ребенком.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дети, опекуны, харьков, семья
 
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