Ученица школы имени Репина стала лауреатом конкурса в Польше

Ученица Харьковской детской художественной школы №1 им. И. Репина стала лауреатом ХХ Международного конкурса изобразительного искусства для детей и молодежи «Всегда зелено, всегда небесно», который прошел в городе Торунь (Польша).
Всего на конкурс было подано около 11,5 тыс. детских рисунков из 49 стран. Украину представляли работы учащихся 21 художественной школы.
Так, лауреатом конкурса стала харьковчанка София Комар - ученице школы имени Репина вручили медаль и диплом лауреата.
Дипломантами конкурса стали еще две ученицы школы им. Репина - Алиса Зосим-Калугина и Дарья Титова.
Организаторы конкурса - Министерство культуры и детства Польши, Управление культуры и детства города Торунь, Галерея и Центр детского и юношеского творчества города Торунь.
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