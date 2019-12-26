26.12.2019 12:43

Ученица школы имени Репина стала лауреатом конкурса в Польше

Ученица Харьковской детской художественной школы №1 им. И. Репина стала лауреатом ХХ Международного конкурса изобразительного искусства для детей и молодежи «Всегда зелено, всегда небесно», который прошел в городе Торунь (Польша).



// city.kharkov.ua

Всего на конкурс было подано около 11,5 тыс. детских рисунков из 49 стран. Украину представляли работы учащихся 21 художественной школы.

Так, лауреатом конкурса стала харьковчанка София Комар - ученице школы имени Репина вручили медаль и диплом лауреата.



Дипломантами конкурса стали еще две ученицы школы им. Репина - Алиса Зосим-Калугина и Дарья Титова.



Организаторы конкурса - Министерство культуры и детства Польши, Управление культуры и детства города Торунь, Галерея и Центр детского и юношеского творчества города Торунь.