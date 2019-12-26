26.12.2019 13:07

В Индустриальном районе открыли елку и провели конкурс новогодних поделок

Театрализованные представления для детей из многодетных семей прошли 24 декабря в Индустриальном районе в рамках новогодних мероприятий.



// city.kharkov.ua

Для жителей района на пл. Святого Александра после музыкальной сказки состоялось открытие районной елки.

На мероприятии выступили творческие коллективы района, к детям пришли Дед Мороз, Зимушка Зима и Метелица.

Праздник прошел под патронатом городского головы Геннадия Кернеса и по инициативе главы Администрации Индустриального района Ольги Вельможной. Присутствующих поздравили с наступающими праздниками, пожелали счастья, удачи, тепла и мира.

В школах района прошел конкурс новогодних поделок «Зимняя композиция» («Вместо елки - новогодний букет»). Конкурс проводился с целью формирования бережного отношения к природе, развития творческой инициативы и формирования практических умений и навыков по изготовлению новогодних композиций. По итогам конкурса выбрали лучшие работы, которые представят район на областном этапе.



Первое место заняла коллективная работа 8-В класса школы №70 «Новогодняя феерия»; второе место - работа ученика 3-Б класса, школы №71 Ярослава Синева «Лесная красавица»; а третье место разделили работы «Веселый снеговик» Максима Назаренко (6-Г класс, гимназия №163) и «Домик Деда Мороза» Софии Щербиной (3-А класс, школа №168). Победителям вручили Почетные грамоты Администрации Индустриального района и подарки.