26.12.2019 19:48

В Харькове работают над созданием комфортной среды для детей и молодежи

Первое заседание Координационного совета по вопросам реализации инициативы «Громада, дружественная к детям и молодежи» ЮНИСЕФ состоялось сегодня, 26 декабря, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместители городского головы Константин Лобойченко, Светлана Горбунова-Рубан, представители департаментов городского совета, ювенальной превенции и общественных организаций.

«У нас есть желание разработать такую стратегию, философию нашего города, которая будет направлена на создание условий для развития семей, в которых есть дети, подростки и молодые родители, и чтобы все они могли пользоваться своими прямыми правами. Мы отработаем все моменты, чтобы поднять качество семейных отношений, отношений между детьми, родителями и старшим поколением. Создание комфортной среды для молодежи - это очень объемный аспект, включающий множество моментов, над которыми надо работать, начиная от проблемы распространения наркотиков, вопросов культуры, поведения, образования и пр.», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

В ходе заседания были представлены результаты анализа обеспечения прав детей и молодежи в Харькове по пяти критериям: права на безопасность, на признание, уважение и справедливое отношение, на детство, на здравоохранение, образование и социальную защиту, а также права быть услышанным. Для этого были опрошены более 2 тыс. респондентов трех возрастных категорий, а также молодые родители. Ответы показали, что более 80% молодых людей считают Харьков комфортным и безопасным городом, в котором соблюдаются их права. При этом были определены наиболее уязвимые направления (право на признание, на здравоохранение, образование), над которыми и будет работать координационный совет в рамках инициативы ЮНИСЕФ.

«Мы должны взаимодействовать со всеми структурными подразделениями города, ювенальной превенцией, молодым поколением и совместными усилиями разработать четкие и конкретные пункты, которые позволят улучшить жизнь детей и молодежи в городе. Мы также должны понимать, что необходимо работать не только над решением конкретных проблем, но и их профилактикой, чтобы не допустить этого в будущем», - отметил Константин Лобойченко.

Следующим шагом по реализации инициативы станет принятие плана действий, который будет способствовать созданию чистой, безопасной и комфортной среды для молодежи в Харькове. Конкретные предложения относительно пунктов документа участники координационного совета должны подготовить на следующее заседание, которое планируется провести после 20 января.

Напомним, 8 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес и руководитель социальных программ ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов подписали Меморандум о взаимодействии с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в рамках глобальной программы «Громада, дружественная к детям и молодежи». После успешной реализации плана действий Харьков получит статус «Громады, дружественной к детям и молодежи».

Справка. Инициатива «Громада, дружественная к детям и молодежи» - это глобальное движение, которое объединяет местные власти, гражданское общество и бизнес в достижении консенсуса в ключевых направлениях развития благосостояния всех детей и молодежи. С момента создания в 1996 году к программе присоединились более 3 тыс. муниципальных округов в 38 странах на пяти континентах. Сегодня инициатива «Громада, дружественная к детям и молодежи» охватывает более 30 млн детей.