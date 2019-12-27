27.12.2019 17:27

Вынужденные мигранты все чаще в поисках «счастливой доли» выбирают Харьков (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)

Динамика миграции: где живет больше всего зарегистрированных переселенцев.



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В Украине по состоянию на середину декабря насчитывается 1 млн 430 тысяч 111 внутренне перемещенных лиц. Количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 6 тысяч 842 человека по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с серединой декабря 2018 года количество переселенцев в Украине уменьшилось на 89 тыс. 784 человека.

Больше всего переселенцев, как прежде, проживают в Донецкой и Луганской областях – 504 тысячи 748 человек и 278 тысяч 240 человек соответственно. В Киеве насчитывается 156 тысяч 324 ВПЛ, в Харьковской области – 133 тысячи 53 человека.

В западных областях Украины переселенцев гораздо меньше: в Волынской и Ровненской областях – немногим больше 3 тысяч человек, в Тернопольской – чуть больше 2 тысяч.

По сравнению с ноябрем почти 3,5 тысячи переселенцев зарегистрировались в Донецкой области и чуть больше тысячи – в столице. В Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях ВПЛ наоборот снимались с регистрации.

В ноябре государство выплатило внутренне перемещенным лицам 244,4 млн грн материальной помощи для покрытия трат на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. За аналогичный период 2018 года эта сумма составила 242 млн грн.