Главная Новости Общество Вынужденные мигранты все чаще в поисках «счастливой доли» выбирают Харьков (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)
27.12.2019  17:27   

Вынужденные мигранты все чаще в поисках «счастливой доли» выбирают Харьков (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)

Динамика миграции: где живет больше всего зарегистрированных переселенцев.


// facebook

В Украине по состоянию на середину декабря насчитывается 1 млн 430 тысяч 111 внутренне перемещенных лиц. Количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 6 тысяч 842 человека по сравнению с предыдущим месяцем. 

По сравнению с серединой декабря 2018 года количество переселенцев в Украине уменьшилось на 89 тыс. 784 человека.

Больше всего переселенцев, как прежде, проживают в Донецкой и Луганской областях – 504 тысячи 748 человек и 278 тысяч 240 человек соответственно. В Киеве насчитывается 156 тысяч 324 ВПЛ, в Харьковской области – 133 тысячи 53 человека.

В западных областях Украины переселенцев гораздо меньше: в Волынской и Ровненской областях – немногим больше 3 тысяч человек, в Тернопольской – чуть больше 2 тысяч.

По сравнению с ноябрем почти 3,5 тысячи переселенцев зарегистрировались в Донецкой области и чуть больше тысячи – в столице. В Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях ВПЛ наоборот снимались с регистрации.

В ноябре государство выплатило внутренне перемещенным лицам 244,4 млн грн материальной помощи для покрытия трат на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. За аналогичный период 2018 года эта сумма составила 242 млн грн.

 

 

 

 

Источник:   Слово и Дело
 Тэги:  миграция, харьков, работа, нелегал
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
05.12 Экономика и промышленность В Харькове поймали почты тысячу «гастарбайтеров»-нелегалов 21.11 Общество Харьковские статистики опубликовали данные сколько в Первую столицу "понаехало" мигрантов 15.08 Криминал и происшествия Вора-рецидивиста выдворили в Россию и запретили возвращаться на 3 года (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 