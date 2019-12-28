Главная Новости Общество В Харькове прошел фестиваль-конкурс «Зимний солнцеворот»
28.12.2019  11:24   

В Харькове прошел фестиваль-конкурс «Зимний солнцеворот»

XXIV Городской рождественский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Зимний солнцеворот» прошел 25-26 декабря в Театрально-концертном зале (ХНАТОБ, малый зал).


// city.kharkov.ua

В нем приняли участие 26 хореографических коллективов, в том числе шесть - из Харьковской области. Всего свои таланты показали 1300 участников в возрасте от 4 до 15 лет.

Отметим, что фестиваль проводится в Харькове ежегодно. Мероприятие основали в 1996 году по инициативе Ирины Кощавец - заслуженного деятеля искусств Украины, кавалера ордена «Княгини Ольги» III степени. Главная цель фестиваля - показать таланты детей Слобожанщины и дать возможность творческим детским коллективам приобщиться к фестивальной и концертной деятельности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зимний солнцеворот, фестиваль, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 