28.12.2019 12:02

Необычную автоелку создали харьковские водители (ВИДЕО, ФОТО)

Флешмоб прошел 27 декабря на парковке стадиона «Металлист».



// Facebook

Туда к шести часам вечера съехались три с половиной сотни машин. Мероприятие проходило до 10 часов вечера.



Водители выстроили свои транспортные средства в форме елки и по команде зажгли фары и гирлянды.



Итог новогоднего флешмоба: в создании новогоднего дерева приняли участие 348 машин.



Таким образом участники побили рекорд запорожских автолюбителей, которые в 2017 году выстроили в форме елки 270 автомобилей.



Фиксировали рекорд с квадрокоптеров.











