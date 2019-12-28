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28.12.2019  12:02   

Необычную автоелку создали харьковские водители (ВИДЕО, ФОТО)

Флешмоб прошел 27 декабря на парковке стадиона «Металлист».


// Facebook

Туда к шести часам вечера съехались три с половиной сотни машин. Мероприятие проходило до 10 часов вечера.

Водители выстроили свои транспортные средства в форме елки и по команде зажгли фары и гирлянды.

Итог новогоднего флешмоба: в создании новогоднего дерева приняли участие 348 машин.

Таким образом участники побили рекорд запорожских автолюбителей, которые в 2017 году выстроили в форме елки 270 автомобилей.

Фиксировали рекорд с квадрокоптеров.






 

Тэги:  астоелка, новый год, харьков
 
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