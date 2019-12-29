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29.12.2019  15:04   

Геннадий Кернес: Пусть исполнятся самые сокровенные желания

Городской голова пригласил харьковчан в главную харьковскую резиденцию Деда Мороза.


// Facebook

Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.

«Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь. Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы.

Приходите! Пусть исполнятся самые сокровенные желания», – говорится в приглашении.

Тэги:  кернес, новый год, харьков, дед мороз, площади свободы, елка
 
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