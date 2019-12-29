Геннадий Кернес: Пусть исполнятся самые сокровенные желания

Городской голова пригласил харьковчан в главную харьковскую резиденцию Деда Мороза.
Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.
«Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь. Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы.
Приходите! Пусть исполнятся самые сокровенные желания», – говорится в приглашении.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Утром налипание мокрого снега, местами туман. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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