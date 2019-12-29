29.12.2019 15:04

Геннадий Кернес: Пусть исполнятся самые сокровенные желания

Городской голова пригласил харьковчан в главную харьковскую резиденцию Деда Мороза.



// Facebook

Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.

«Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь. Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы.



Приходите! Пусть исполнятся самые сокровенные желания», – говорится в приглашении.