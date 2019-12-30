Обмен пленными: четверо жителей Харьковщины вернулис домой

30.12.2019 10:48

Семьдесят шесть украинцев, которые несколько лет находились в плену на оккупированной территории Донбасса, вернулись в Украину. Из них двенадцать военнослужащих, остальные - гражданские.

Из 76 земляков, побывавших в плену – четверо жителей Харьковщины, пишет Город Х.

В городе Барвенково встречают 28-летнего спецназовца Александра Коринькова, который попал в плен через месяц после свадьбы и провел там почти 1800 дней. В бою под Дебальцево он был контужен – разорвана барабанная перепонка. 16 февраля 2015 года Александр выводил колонну с ранеными под Дебальцево – тогда и нарвался на засаду боевиков.

48-летнего старшего солдата Кима Дуванова семья ждет в Изюмском районе. Два года назад он пошел на службу контрактником, а 22 мая 2019 попал в плен. В тот день группа украинских военных ехала на грузовике, сбилась с дороги под поселком Новоитроицкое Донецкой области и заехала на оккупированную территорию. Там украинских бойцов задержали участники незаконных вооруженных формирований.

Роман Фурсов - 43-летний житель Харьковщины – вернулся в родной поселок Малиновка под Чугуевом. Мужчина служил в мотопехотном батальоне и в ноябре 2017 года в бою под селом Крымским Луганской области попал в плен. Некоторое время считался погибшим.

Единственная из четверых женщина - 48-летняя Марина Чуйкова – не имеет отношения к военным. Марина не харьковчанка, но сюда после начала войны переехали двое ее взрослых сыновей Савва и Артур. Сама женщина оставалась в Горловке, ухаживала за лежачей матерью. Боевики обвинили ее в шпионаже и в марте 2018 захватили в плен. Два месяца назад суд ДНР назначил Марине Чуйковой 11 лет тюрьмы. Накануне Нового года-2020 ее освободили вместе с другими пленными.

«650 дней в аду! И сегодня она впервые позвонила, и мы услышали её радостный воодушевленный голос! Впервые она в безопасности! На подконтрольной Украине территории! Хоть это и не конец. Впереди лечение, восстановление и реабилитация. Наша задача теперь сделать всё, чтобы мама чувствовала себя, наконец, в полной безопасности и ни в чем не нуждалась», - написал в фейсбуке сын Савва Чуйков.

Обмен пленными произошел на КПП «Майорское» под Горловкой. Оттуда их привезли в Чугуев. С военного аэродрома борт отправился в Киев, где после встречи с президентом Владимиром Зеленским освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве. Как планируется, всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

й.