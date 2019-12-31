31.12.2019 10:30

Новый год в Харькове: программа

В новогоднюю ночь харьковчанам приготовили развлекательные программы на главных площадкам: на площади Свободы и в парке Горького.



// РЕДПОСТ

В новогоднюю ночь на площади Свободы состоится большой праздничный концерт, на котором выступят известные украинские исполнители Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега.

31 декабря в парке Горького новогодние представления начнутся в полдень. Новогодняя праздничная программа с яркими шоу, конкурсами, представлениями продлится до 5 утра. Аттракционы парка Горького, квест-комнаты также будут работать до утра. В Развлекательном состоятся детские шоу, будут работать творческие мастерские. В 23.20 начнется новогодняя сказка «Волшебный мир», во время которой харьковчане вместе с Дедом Морозом под бой курантов встретят Новый 2020 год. После пиротехнического шоу и новогоднего розыгрыша призов состоится праздничный концерт группы «Якось так» и молодежная дискотека.



31 декабря, вторник Встреча Нового года

Средневековая площадь

12.00 – 04.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Сказочный дом

17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 Романтическое новогоднее 3D-шоу

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «ДЕТскотека с Эльфами» -

12.30 – 14.00 Шоу-программа «Очень страшные сказки» творческой студии «PinGwin»

14.30 – 15.30 Ярмарочные забавы

15.30 – 21.00 Звучит новогодняя музыка

21.00 – 22.00 Конкурсно-развлекательная программа «Самый Новый Год»

22.00 – 22.30 Концерт группы «Льюис Кэрол» «Сказка про Алису в Стране Чудес»

22.30 – 22.45 Конкурная программа «Зимние забавы»

22.45 – 23.20 Концерт группы «Льюис Кэрол» «Сказка про Алису в Стране Чудес»

23.20 – 23.58 Новогодняя сказка «Волшебный мир»

23.56 – 00.05 Выход Деда Мороза. Встреча Нового года

00.05 – 00.15 Пиротехническое шоу огненного шоу «Пантера»

00.15 – 00.30 Розыгрыш призов

00.30 – 01.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

01.00 – 01.30 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

01.30 – 02.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

02.00 – 02.30 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

02.30 – 03.00 Сказки 90-х с группой «Якось так»

03.00 – 05.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Письмо Дедушке Морозу

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Новогодняя сказка «Конкурс новогоднего поздравления»

18.00 – 19.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

13.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.30 – 16.10 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека с ростовыми куклами

Ретро-парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



1января, среда

Средневековая площадь

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Сказочный дом

17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:30 Романтическое новогоднее 3D-шоу

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «ДЕТскотека с Эльфами

12.30 – 14.00 Шоу-программа «Очень страшные сказки» творческой студии «PinGwin»

14.30 – 15.30 Зимние забавы у елки

16.30 – 17.20 Новогодний спектакль «Однажды в сказке»

18.10 – 19.00 Концерт группы «Сварожичі»

19.10 – 20.10 Концерт гурту «Будьмо!»

20.20 – 22.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.00 – 20.00 Аквагрим

12.00 – 14.00 Письмо Деду Морозу

14.00 – 17.00 Школа рукоделия

17.30 – 18.30 Новогодняя сказка «Конкурс новогоднего поздравления»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.30 – 16.20 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.20 – 17.00 Дискотека с Ростовыми куклами

Ретро-парк

14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

До конца новогодних праздников на фасаде Сказочного дома будет представлено романтическое новогоднее 3D-шоу по мотивам сказки «Спящая красавица». Представление будет проходить каждые полчаса с 17.00 до 21.40. Стены здания покроются чудесными цветами, яркими витражами, превратятся в волшебный замок, лес с таинственными зверями.



В дни зимних каникул в парке Горького пройдут детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости.