Главная Новости Общество Пусть 2020-й станет для Харькова знаковым: пожелания харьковчан друг другу и любимому городу
31.12.2019  17:27   

Пусть 2020-й станет для Харькова знаковым: пожелания харьковчан друг другу и любимому городу

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Facebook видео с сердечными словами и искренними пожеланиями харьковчан друг другу и любимому городу.


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Тэги:  кернес, поздравление, харьков, новый год
 
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