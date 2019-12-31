Пусть 2020-й станет для Харькова знаковым: пожелания харьковчан друг другу и любимому городу

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Facebook видео с сердечными словами и искренними пожеланиями харьковчан друг другу и любимому городу.
Звезды обещают прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится с утра, не огорчайтесь – до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
влажн.:
давл.:
ветер: