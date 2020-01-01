01.01.2020 16:38
Новый год: порядок обеспечили около 80 тысяч полицейских
Правоохранители обеспечили общественный порядок во время празднования Нового года в Харькове.
//dozor.kharkov.ua
Для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования было задействовано около 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Правоохранители работали в усиленном режиме. Для предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения было увеличено количество полицейских нарядов, созданы группы превентивной коммуникации, дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы.
В ходе проведения массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.
Сейчас правоохранители продолжают охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.
Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.