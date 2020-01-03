Более 2 тысяч харьковских правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время празднования Рождества

6 и 7 января в 277 православных храмах пройдут богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова.
Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 150 000 граждан. Для охраны порядка будут задействованы около 2000 сотрудников полиции и 320 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создана необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.
Работники полиции обращаются к жителям Харькова и гостей города с просьбой не нарушать правопорядок и соблюдать действующее законодательство.
Всего в празднику в Харькове и пригородах возведено и заканчивается возведение несколько «специализированных» храмов:
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: