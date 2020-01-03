Главная Новости Общество Более 2 тысяч харьковских правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время празднования Рождества
03.01.2020  14:04   

Более 2 тысяч харьковских правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время празднования Рождества

6 и 7 января в 277 православных храмах пройдут богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова.


Храм 2000-летия Рождества Христова

Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 150 000 граждан. Для охраны порядка будут задействованы около 2000 сотрудников полиции и 320 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создана необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.     

Работники полиции обращаются к жителям Харькова и гостей города с просьбой не нарушать правопорядок и соблюдать действующее законодательство.

Всего в празднику в Харькове и пригородах возведено и заканчивается возведение несколько «специализированных» храмов:

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  охрана, порядок, харьков, рождество, верующие
 
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