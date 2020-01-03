03.01.2020 15:05

В Харькове отремонтировали кровли в 900 жилых домах

В 2019 году ремонт кровель был проведен в 902 жилых домах.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, в 675 домах проведен текущий ремонт кровель, в 227 – капитальный. Коммунальщики отремонтировали 524 мягкой кровли и 378 - шиферной. Всего с начала года было восстановлено 261 тыс. кв. м площади крыш.



Кроме того, в жилых домах проводился ремонт парапетов, фасадов, цоколей, отмосток, подъездов, входных групп, водосточных труб, а также герметизация стыков стеновых панелей, ремонт сетей холодной и горячей воды, централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации. Также коммунальщики ремонтировали электросети, лифты, системы пожаротушения и дымоудаления, обустраивали пандусы и направляющие для съезда колясок и др. Всего ремонтные работы были проведены в 3 тыс. жилых домов. Сейчас формируются планы работ на 2020 год.