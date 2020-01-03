Главная Новости Общество В Харькове отремонтировали кровли в 900 жилых домах
03.01.2020  15:05   

В Харькове отремонтировали кровли в 900 жилых домах

В 2019 году ремонт кровель был проведен в 902 жилых домах.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, в 675 домах проведен текущий ремонт кровель, в 227 – капитальный. Коммунальщики отремонтировали 524 мягкой кровли и 378 - шиферной. Всего с начала года было восстановлено 261 тыс. кв. м площади крыш.

Кроме того, в жилых домах проводился ремонт парапетов, фасадов, цоколей, отмосток, подъездов, входных групп, водосточных труб, а также герметизация стыков стеновых панелей, ремонт сетей холодной и горячей воды, централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации. Также коммунальщики ремонтировали электросети, лифты, системы пожаротушения и дымоудаления, обустраивали пандусы и направляющие для съезда колясок и др. Всего ремонтные работы были проведены в 3 тыс. жилых домов. Сейчас формируются планы работ на 2020 год.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кровля, харьков, ремонт, департамент
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.11 ЖКХ На Москалевке меняют крышу в старинном краснокирпичном доме 19.08 ЖКХ В Немышлянском районе ремонтируют кровлю жилых домов 26.07 Экономика и промышленность Как сделать правильный выбор металлочерепицы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 