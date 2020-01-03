03.01.2020 16:20

В Харькове отремонтировали около 800 лифтов

799 лифтов были отремонтированы в 2019 году.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, на 799 объектах лифтового хозяйства был проведен текущий ремонт, еще 31 лифт отремонтирован капитально. В частности, было заменено 270 купе кабин и проведен капитальный ремонт 174 систем диспетчеризации.



По данным департамента, в 2019 году в Харькове было зафиксировано 164 факта хищения лифтового оборудования. В связи с этим КСП «Харьковгорлифт» принимает меры по предотвращению вандализма в лифтовом хозяйстве. В частности, в машинных помещениях, где зафиксированы случаи краж, устанавливаются новые антивандальные двери, решетки, системы сигнализации. Всего в 2019 году на подобных объектах было установлено более 390 дверей.