03.01.2020 15:55

Харьковчане гасят долги «за свет» и платят счета за коммуналку «с половины»

По последним данным статистиков, под венец прошлого года, по декабрьским квитанциям, населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн (46,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 224,5 млн.грн (110,0% 1).



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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт · ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 составляли 2 188,0 грн.

На конец ноября 2019 задолженность населения

по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 3 102,9 млн.грн,

за поставки природного газа - 2 647,3 млн.грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 493,8 млн.грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 394,2 млн.грн,

за вывоз бытовых отходов - 130,2 млн.грн,

по поставке электрической энергии - 534,4 млн.грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-ноябре 2019 с населением было заключено 3,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 20,7 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 9,6 млн.грн.