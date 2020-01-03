Харьковчане гасят долги «за свет» и платят счета за коммуналку «с половины»

По последним данным статистиков, под венец прошлого года, по декабрьским квитанциям, населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн (46,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 224,5 млн.грн (110,0% 1).
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт · ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 составляли 2 188,0 грн.
На конец ноября 2019 задолженность населения
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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