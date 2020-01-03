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03.01.2020  15:55   

Харьковчане гасят долги «за свет» и платят счета за коммуналку «с половины»

По последним данным статистиков, под венец прошлого года, по декабрьским квитанциям, населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн (46,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 224,5 млн.грн (110,0% 1).


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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт · ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 составляли 2 188,0 грн.

 На конец ноября 2019 задолженность населения

  • по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 3 102,9 млн.грн,
  • за поставки природного газа - 2 647,3 млн.грн,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 493,8 млн.грн,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 394,2 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов - 130,2 млн.грн,
  • по поставке электрической энергии - 534,4 млн.грн.
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-ноябре 2019 с населением было заключено 3,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 20,7 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 9,6 млн.грн.
Источник:   Харьковское областное управление статистики
 Тэги:  коммунальные, харьков, платежи, долги, счета
 
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