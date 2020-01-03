Харьковчан приглашают на рождественскую ярмарку

Ярмарка «От Рождества к Рождеству» открылась 2 января в сквере возле Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).
Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многое другое.
Ярмарка будет работать до 8 января. Вход – свободный.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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