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03.01.2020  16:50   

Харьковчан приглашают на рождественскую ярмарку

Ярмарка «От Рождества к Рождеству» открылась 2 января в сквере возле Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многое другое.

Ярмарка будет работать до 8 января. Вход – свободный.

Источник:   ХГС
 Тэги:  рождество, новый год, харьков, ярмарка
 
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