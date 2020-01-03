03.01.2020 17:30

Игорь Терехов встретился с ветеранами АТО по вопросам льгот (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, 3 января, провел встречу с представителями общественной организации «Союз ветеранов АТО» по вопросам льгот на проезд в общественном транспорте и на услуги ЖКХ.



://city.kharkov.ua

Первый вице-мэр напомнил, что в льготном электронном билете «Е-ticket» город планирует заложить на месяц 50 поездок в наземном транспорте и 50 - в метро, что, по расчетам, должно полностью обеспечить им бесплатный проезд в рабочие дни.



«При этом нужно учесть, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, оспоренном в суде, но фактически так и не отмененном, количество бесплатных поездок в общественном транспорте для льготников составляет 30. Но это действительно мало. Поэтому мы пошли на то, чтобы увеличить это количество до 100, а ветераны АТО хотят ездить безлимитно. Но это, как минимум, противоречит ряду нормативно-правовых актов, не говоря уже о финансовой нагрузке на бюджет города, ведь все эти поездки необходимо компенсировать», - отметил Игорь Терехов.

Стороны договорились об определенных шагах, которые будут направлены на решение проблемы. Так, в харьковском метрополитене уже проводится мониторинг количества поездок ветеранами АТО, чтобы понять, насколько затребован этот вид транспорта. Также будет подготовлено обращение от общественных организаций ветеранов АТО к Президенту Украины и в Кабмин, чтобы льгота на проезд была закреплена законодательно и деньги в качестве компенсации передавались на места.



По вопросу монетизации льгот на услуги ЖКХ директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова сообщила, что в настоящее время действительно существует проблема с безналичной формой монетизации. По ее словам, министерская компьютерная программа, которая обеспечивает этот процесс, все еще дает сбои, и списки льготников периодически теряются.



«В сложившейся ситуации получать эту льготу выгоднее наличными. Уже сейчас можно идти в управления соцзащиты и писать заявление на получение льготы на услуги ЖКХ наличными деньгами. Сейчас это самый разумный выход, эти деньги приходят без задержек», - отметила Лариса Болгова.



Также стороны договорились на следующих встречах обсудить вопросы льготного кредитования на приобретение или строительство жилья для ветеранов АТО.