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03.01.2020  17:45   

Геннадий Кернес: Харьков первый в стране запустил «Е-Малятко»

Городской голова Первой столицы через сообщение в социальной сети подчеркнул, что Харьков — город молодых, и как важно помочь им в новой роли родителей


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«Харьковчанин Даня, родившийся за день до Нового года, по одному заявлению родителей, Наташи и Владислава: 
- получил свидетельство о рождении и налоговый код
- прошел подтверждение гражданства Украины
- занесен в Демографический госреестр
- оформили положенную семье матпомощь. 
 
Одно заявление вместо 37 бумаг! И без счету сэкономленного времени. 
 
С сегодняшнего дня такой «дембель» гарантирован всем малышам харьковских роддомов.
 
Благодарю Минцифру, что доверили старт, и всю нашу команду за продуктивную работу https://t.me/digital_kharkiv
 
Харьков — город молодых, важно помочь им в новой роли родителей, показать, что Украина ценит свое будущее и своих людей» - говорится в сообщении.
Источник:   Телеграмм канал Г.Кернес
 Тэги:  кернес, новый год, харьков, запуск, поддержка, малятко
 
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