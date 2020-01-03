03.01.2020 17:45

Геннадий Кернес: Харьков первый в стране запустил «Е-Малятко»

Городской голова Первой столицы через сообщение в социальной сети подчеркнул, что Харьков — город молодых, и как важно помочь им в новой роли родителей



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«Харьковчанин Даня, родившийся за день до Нового года, по одному заявлению родителей, Наташи и Владислава:

- получил свидетельство о рождении и налоговый код

- прошел подтверждение гражданства Украины

- занесен в Демографический госреестр

- оформили положенную семье матпомощь.

Одно заявление вместо 37 бумаг! И без счету сэкономленного времени.

С сегодняшнего дня такой «дембель» гарантирован всем малышам харьковских роддомов.

Благодарю Минцифру, что доверили старт, и всю нашу команду за продуктивную работу https://t.me/digital_kharkiv

Харьков — город молодых, важно помочь им в новой роли родителей, показать, что Украина ценит свое будущее и своих людей» - говорится в сообщении.