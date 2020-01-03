Геннадий Кернес: Харьков первый в стране запустил «Е-Малятко»

Городской голова Первой столицы через сообщение в социальной сети подчеркнул, что Харьков — город молодых, и как важно помочь им в новой роли родителей
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: