04.01.2020 11:11

Презентация уникального сервиса «еМалятко» состоялась 3 января в Харьковском городском перинатальном центре (ФОТО)

Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская, сервис предполагает объединение 10 услуг для родителей новорожденных в одну услугу.



://city.kharkov.ua

Если ранее, по словам чиновника, родителям необходимо было посетить различные государственные учреждения 11 раз, принести 37 документов и потратить на это около 30 часов, то теперь нужно заполнить только одно заявление и посвятить этому лишь 20 минут.



«Мы хотим как можно больше упростить жизнь родителей, которые обращаются за этой услугой, чтобы они не ощущали неудобств. Ни одна страна в мире не дает столько услуг на основе одного заявления. Кроме того, «еМалятко» - это эффективный инструмент в борьбе с коррупцией, ведь больше никто и никогда не будет требовать ничего лишнего от родителей. Сейчас услуга запущена в тестовом режиме в Харькове. А потом, в течение месяца, она появится еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе», - отметила Людмила Рабчинская.



Она также вручила свидетельство о рождении Владиславу и Наталье - новоиспеченным родителям Даниила, которые получили в роддоме шесть услуг по одному заявлению:

⁃ государственную регистрацию рождения;

⁃ определение происхождения ребенка;

⁃ назначение помощи при рождении ребенка;

⁃ регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

⁃ определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

⁃ внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр.



Как сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, с сегодняшнего дня сервис «еМалятко» доступен во всех роддомах города Харькова, где приемом заявлений от родителей будет заниматься работник отдела РАГС.



По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота, совсем скоро получить услугу «еМалятко» можно будет не только в роддоме.



«Мы планируем внедрить этот сервис в отделах РАГС и в центрах предоставления административных услуг, чтобы горожане могли обратиться в сервис «еМалятко» в удобном месте и в удобное время. Примечательно, что именно в Харькове этот проект был реализован первым в Украине, ведь наш город усилиями мэра Геннадия Кернеса стал на путь полной диджитализации. Я считаю, что это начало цифровой трансформации не только города Харькова, но и всей страны», - подчеркнул Олег Дробот.



Пока же, чтобы воспользоваться сервисом «еМалятко» в роддомах, родителям при себе необходимо иметь паспорта, идентификационные коды, деньги в размере 13,6 грн на банковской карте или на счету мобильного телефона (для регистрации места проживания), данные банковской карты для социальной выплаты.



На презентацию в Харькове сервиса «еМалятко» в своем «Телеграм»-канале отреагировал и городской голова Геннадий Кернес.



«Одно заявление вместо 37 бумаг! И без счету сэкономленного времени. С сегодняшнего дня такой «дембель» гарантирован всем малышам харьковских роддомов. Благодарю Минцифру, что доверили старт, и всю нашу команду за продуктивную работу. Харьков - город молодых, важно помочь им в новой роли родителей, показать, что Украина ценит свое будущее и своих людей», - написал городской голова.