Сказка не закончилась: в пригороде Харькова замечены весенние цветы

Из-за теплой погоды в Дергачах зацвели пролески а в дачном поселке подснежники.
Об этом сообщили жители в соцсетях и опубликовали фотоподтверждение. Цветы, которые традиционно появляются весной, замечены в лесу 5 января.
Напомним, что в Харькове в декабре было аномально тепло и сухо. Как сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, среднесуточная температура воздуха в декабре составила плюс 1,7 град. Это выше нормы на 4-5 град.
Читатели в комментариях к новости стали выставлять первоцветы на своих дачных участках. Так на фото подснежники, распустившиеся на даче у одной из харьковских пользовательниц соцсетей.
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