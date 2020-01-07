07.01.2020 10:52

Сказка не закончилась: в пригороде Харькова замечены весенние цветы

Из-за теплой погоды в Дергачах зацвели пролески а в дачном поселке подснежники.



://x1.com.ua/

Об этом сообщили жители в соцсетях и опубликовали фотоподтверждение. Цветы, которые традиционно появляются весной, замечены в лесу 5 января.

Напомним, что в Харькове в декабре было аномально тепло и сухо. Как сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, среднесуточная температура воздуха в декабре составила плюс 1,7 град. Это выше нормы на 4-5 град.

Читатели в комментариях к новости стали выставлять первоцветы на своих дачных участках. Так на фото подснежники, распустившиеся на даче у одной из харьковских пользовательниц соцсетей.