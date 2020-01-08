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08.01.2020  13:30   

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.


// Status Quo

9 января в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).

Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии представит Имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.

Источник:   Областной центр занятости
 Тэги:  контракт, центр занятости, харьков, вакансия
 
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