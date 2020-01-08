Геннадий Кернес выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Харьковский городской голова на своей странице в Фейсбуке выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев.
Упокой, Господь, души пассажиров этого рейса», – написал он.
Напомним,смамолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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