Геннадий Кернес выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

08.01.2020 10:47

Харьковский городской голова на своей странице в Фейсбуке выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев.

«Соболезную всем родным и близким погибших. Сил вам, пережить эти трагические дни.

Упокой, Господь, души пассажиров этого рейса», – написал он.

Напомним,смамолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии.