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08.01.2020  10:47   

Геннадий Кернес выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Харьковский городской голова на своей странице в Фейсбуке выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев.


// Facebook
«Соболезную всем родным и близким погибших. Сил вам, пережить эти трагические дни.

Упокой, Господь, души пассажиров этого рейса», – написал он.

Напомним,смамолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии.

 

Тэги:  кернес, соболезнования, харьков
 
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