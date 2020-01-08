08.01.2020 12:34

В харьковских храмах Рождество встретили 150 тысяч верующих (ФОТО)

Правоохранители обеспечили правопорядок во время празднования Рождества Христова.



://eparchia.kharkov.ua/

Нарушений публичной безопасности и общественного порядка на территории Харькова и области не зафиксировано.

Вечером 7 января 2017 года, в праздник Рождества Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский возглавил великую вечерню в Свято-Благовещенском кафедральном соборе .



Рождественское послание митрополита учащим и учащимся Харьковской духовной семинарии ключарь Свято-Благовещенского кафедрального собора протоиерей Иосиф Денькович.



В заключение митрополит Онуфрий по традиции принял поздравления с праздником Рождества Христова от священнослужителей и мирян.

Богослужение по случаю Рождества Христова прошли 6 и 7 января в 277 православных храмах. В мероприятиях приняли участие около 150 000 человек.

За безопасностью граждан следили около 2000 полицейских и 320 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме. Во время массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.