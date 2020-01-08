08.01.2020 13:11

У харьковского Дома недвижимости появились страницы в соцсетях

Следить за новостями Дома недвижимости теперь можно в социальных сетях «Facebook», «Instagram» и «Telegram».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития, чтобы больше знать о работе и услугах Дома недвижимости, можно подписаться на страницы:

- https://www.instagram.com/budynok_kh/;

- https://www.facebook.com/budynok.kh/;

- https://t.me/budynok_kh.

Партнерами Дома недвижимости уже стали Департамент регистрации и цифрового развития, КП «БТИ», Департамент территориального контроля, Управление коммунального имущества и приватизации, Департамент жилищного хозяйства, Департамент земельных отношений, Управление градостроительства и архитектуры.

«Совсем скоро этот список пополнится еще агентствами недвижимости, адвокатами, риэлторами, нотариусами и другими специалистами», - рассказали на странице Дома недвижимости в «Facebook».

Напомним, что первый в Украине Дом недвижимости откроют на пл. Павловской, 4, где реконструируют здание старого БТИ. Там можно будет получить все услуги, связанные с недвижимостью, в том числе - по регистрации недвижимости, проведению реконструкции, строительства, перепланировок, по процедуре наследования, получению архивной информации, проведению операций купли-продажи, обмена, дарения и т.д. Также там будут предоставлять бесплатные консультации.

Пока БТИ работает на первом этаже Центрального универмага (пл. Павловская, 1/3).