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08.01.2020  14:24   

Мурал, нарисованный харьковчанкой, мотивирует на победы спортивную элиту(ФОТО)

Звездное трио теннисисток: Свитолина, Плишкова и Киз нарисовали мотивирующий мурал в австралийском Брисбене


// xsport.ua

Как сообщает официальный сайт WTA Украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова и американка Мэдисон Киз поучаствовали в работе над ярким граффити в Брисбене.

Композицию от WTA со словами «сила», «страсть», «вера», «мощь» и другими создал художник Drapl. 

Источник:   xsport.ua
 Тэги:  мурал, харьков, теннис, спорт, мода, популярность
 
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