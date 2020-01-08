Мурал, нарисованный харьковчанкой, мотивирует на победы спортивную элиту(ФОТО)

Звездное трио теннисисток: Свитолина, Плишкова и Киз нарисовали мотивирующий мурал в австралийском Брисбене
Как сообщает официальный сайт WTA Украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова и американка Мэдисон Киз поучаствовали в работе над ярким граффити в Брисбене.
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