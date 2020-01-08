Главная Новости Общество С Туманного Альбиона - в харьковскую тюрьму: ирландские пастыри провели концерт (ФОТО)
08.01.2020  15:11   

С Туманного Альбиона - в харьковскую тюрьму: ирландские пастыри провели концерт (ФОТО)

Благотворители побывали в колонии на ХТЗ.


facebook.com
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 6 января 2020 года колонию №43 посетил председатель благотворительной миссии «Faith in action» из Северной Ирландии Дональд Флеминг и члены его команды.
 
Вместе с председателем пастырского совета по вопросам религиозной опеки в пенитенциарной системе Украины Виктором Дудкой и представителями религиозной общины «Ясная поляна» он провел благотворительный концерт для осужденных учреждения по случаю Новогодних и Рождественских праздников.
 
На встрече Дональд Флеминг рассказал о своем жизненном пути от обычного полицейского к главе благотворительной миссии и как он пришел к служению Богу и людям. В качестве подарка осуждены получили гуманитарную помощь в виде средств личной гигиены.
 
Во время проведения указанных мероприятий было обеспечено общественный порядок и личную безопасность посетителей.
 
Тэги:  тюрьма, благотворительность, харьков, рождество
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
06.11 Криминал и происшествия В харьковский СИЗО передали косметическую наркоту 29.10 Криминал и происшествия В харьковской тюрьме отгуляли свадьбу (ФОТО) 19.09 Криминал и происшествия В харьковской тюрьме проверяли готовность к борьбе с бунтом осужденных (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 