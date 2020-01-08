08.01.2020 15:11

С Туманного Альбиона - в харьковскую тюрьму: ирландские пастыри провели концерт (ФОТО)

Благотворители побывали в колонии на ХТЗ.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 6 января 2020 года колонию №43 посетил председатель благотворительной миссии «Faith in action» из Северной Ирландии Дональд Флеминг и члены его команды.

Вместе с председателем пастырского совета по вопросам религиозной опеки в пенитенциарной системе Украины Виктором Дудкой и представителями религиозной общины «Ясная поляна» он провел благотворительный концерт для осужденных учреждения по случаю Новогодних и Рождественских праздников.

На встрече Дональд Флеминг рассказал о своем жизненном пути от обычного полицейского к главе благотворительной миссии и как он пришел к служению Богу и людям. В качестве подарка осуждены получили гуманитарную помощь в виде средств личной гигиены.

Во время проведения указанных мероприятий было обеспечено общественный порядок и личную безопасность посетителей.