09.01.2020 12:21

В парке Горького отменили все мероприятия из-за национального траура

9 января там были запланированы концерты, хороводы, конкурсы, ярмарка и рождественское романтическое шоу



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В харьковском парке имени Горького в связи с объявлением общегосударственного траура из-за крушения пассажирского самолета в Иране отменили все развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Согласно официальному сайту парка, 9 января там были запланированы концерты, хороводы, конкурсы, ярмарка, рождественское романтическое шоу, а также различные активности с участием ростовых кукол и Деда Мороза. Что касается Харьковской области, там на сегодня не были запланированы никакие развлекательные мероприятия, сообщили в ХОГА.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ упал вблизи Тегерана ночью 8 января. В результате трагедии погибли 176 человек, в том числе - 11 граждан Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура. В данный момент специальная комиссия исследует данные "черных ящиков", чтобы установить причину катастрофы.