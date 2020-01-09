09.01.2020 14:06

День траура в Харькове: развлекательные мероприятия отменены, спектакли перенесены

Во исполнение Указа Президента Украины Владимира Зеленского и по поручению городского головы Геннадия Кернеса в Харькове отменен ряд развлекательных мероприятий.



// city.kharkov.ua

В связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран), глава государства объявил 9 января днем траура. Указ предусматривает отмену развлекательно-концертных мероприятий и соответствующих теле- и радиопередач.

С целью почтения памяти погибших на зданиях и сооружениях органов власти, госпредприятий, учреждений и организаций приспущены государственные флаги Украины.

Также в городе отменены развлекательные мероприятия. Так, на пл. Свободы прекращена работа аттракционов, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького отменены конкурсно-развлекательные, танцевальные программы и детское шоу.

Кроме того, в Харьковском театре музыкальной комедии сегодняшний спектакль «Сильва» перенесен на 13 февраля, в Харьковском театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко балет «Тысяча и одна ночь» перенесен на 10 января, а показ оперы «Дон Жуан», который должен был состояться завтра, отменен.

Напомним, самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени. На борту самолета находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.